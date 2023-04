Fifa conferma l'Argentina come nuova sede dei Mondiali Under 20 (Di lunedì 17 aprile 2023) La Fifa ha confermato che l'Argentina ospiterà la Coppa del Mondo Under 20 dal prossimo 20 maggio all'11 giugno, in sostituzione dell'Indonesia. Il sorteggio dei gironi avrà luogo il prossimo 21 ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Lahato che l'ospiterà la Coppa del Mondo20 dal prossimo 20 maggio all'11 giugno, in sostituzione dell'Indonesia. Il sorteggio dei gironi avrà luogo il prossimo 21 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScMotorieSelmi : Fifa conferma l'Argentina come nuova sede dei Mondiali Under 20 - susydigennaro : RT @napolimagazine: UNDER 20 - La Fifa conferma l'Argentina come nuova sede dei Mondiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 20 - La Fifa conferma l'Argentina come nuova sede dei Mondiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 20 - La Fifa conferma l'Argentina come nuova sede dei Mondiali - napolimagazine : UNDER 20 - La Fifa conferma l'Argentina come nuova sede dei Mondiali -