Fiat Ritmo - Sfilata a Milano per i 45 anni (Di lunedì 17 aprile 2023) stato un fine settimana all'insegna dell'auto italiana quello che, a Milano, ha preceduto la Design Week oggi al via, un altro appuntamento tutt'altro che estraneo al mondo delle quattro ruote, con vari eventi in calendario al Fuorisalone. Dopo la presentazione della nuova concept Lancia Emozione Pu+Ra, tenutasi sabato 15 aprile al Museo della scienza e della tecnologia, domenica 45 Fiat Ritmo hanno sfilato all'ombra della Madonnina, dando il via ai festeggiamenti per gli altrettanti anni della celebre italiana. L'auto, infatti, è stata presentata al Salone di Torino nell'aprile del 1978, per poi essere venduta in numerosi mercati. Tra questi non sono mancati gli Stati Uniti, dove, con il nome di Fiat Strada, ha avuto come cliente persino Barack Obama, all'epoca un giovane universitario. La ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 17 aprile 2023) stato un fine settimana all'insegna dell'auto italiana quello che, a, ha preceduto la Design Week oggi al via, un altro appuntamento tutt'altro che estraneo al mondo delle quattro ruote, con vari eventi in calendario al Fuorisalone. Dopo la presentazione della nuova concept Lancia Emozione Pu+Ra, tenutasi sabato 15 aprile al Museo della scienza e della tecnologia, domenica 45hanno sfilato all'ombra della Madonnina, dando il via ai festeggiamenti per gli altrettantidella celebre italiana. L'auto, infatti, è stata presentata al Salone di Torino nell'aprile del 1978, per poi essere venduta in numerosi mercati. Tra questi non sono mancati gli Stati Uniti, dove, con il nome diStrada, ha avuto come cliente persino Barack Obama, all'epoca un giovane universitario. La ...

Fiat Ritmo celebrano i 45 anni e sfilano in Duomo a Milano Sono state 45 le Fiat Ritmo che hanno partecipato, domenica 16 aprile 2023 , all'inaugurazione ufficiale dei festeggiamenti per i 45 anni del modello . L'incontro, organizzato dal Fiat Ritmo Club Italia , è partito ... 45 anni di storia per Fiat Ritmo: grandi festeggiamenti Affascinante icona storica, la Fiat Ritmo è conosciuta da tutti noi come una delle vetture della Casa torinese tra le più famose e vendute. Domenica 16 aprile ben 45 Fiat Ritmo hanno sfilato per l'inaugurazione ufficiale dei ... Fiat Ritmo: 45 auto sfilano a Milano In attesa dei festeggiamenti a Torino dei 45 anni dalla nascita della Fiat Ritmo, l'evento di inaugurazione si è svolto nel centro di Milano, dove 45 Ritmo hanno attraversato il centro della città ...