Fiat Chrysler - Stati Uniti | la Corte Suprema rigetta le accuse della General Motors

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShoppingAlertIT : UFI Filters, Filtro Olio 23.438.00, Filtro Olio per Ricambio, Adatto a Auto, Applicabile su Diversi Modelli Alfa Ro… - novellarese : @durezzadelviver Si, certo instupidiamoci con queste idee provinciali. Intanto Stellantis N.V. (fusione tra i grup… - CiroNoEuro : @chilisummer @ConsPrussiano Chrysler non è che fosse piccola, era comunque più grossa della FIAT! Tuttavia le eco… - SamaRosa70 : RT @PresidioItalico: @Ardito98731919 Cioe' questi infami degli Elkan hanno dato la Fiat ai FRANCESI! non agli Americani! Ai FRANCESI! ma po… - PresidioItalico : @Ardito98731919 Cioe' questi infami degli Elkan hanno dato la Fiat ai FRANCESI! non agli Americani! Ai FRANCESI! ma… -

Lunedì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di non accogliere la proposta di General Motors Co (GM. N) per riaprire la sua causa per racket contro la casa automobilistica rivaleAutomobiles (FCA), ora parte di Stellantis, oltre alle accuse di corruzione che coinvolgono il sindacato United Auto Workers. Stellantis: la Corte Suprema dice no a GM nella causa contro ...Le due realtà, che già prima della nascita del nuovo gruppo comprendentehanno collaborato dal 1999 in poi, hanno infatti dato vita a sette nuovi progetti che saranno finanziati a ...Margherita Agnelli sostiene che i testamenti svizzeri siano falsi e che il patto da lei firmato nel 2004 sia da invalidare perché la residenza in Svizzera della madre era fittiziaAutomobiles (FCA) Chairman John Elkann poses following the presentation of the Jeep Avenger 4Xe Concept, on the first day of the 2022 Paris auto show on October 17, 2022. (Photo by Eric ...

General Motors contro Fiat Chrysler, la Corte Suprema Usa rigetta le accuse - Quattroruote.it Quattroruote

I giudici di Washington si sono rifiutati di ascoltare i legali del gruppo di Detroit sul caso delle presunte tangenti pagate ai funzionari del sindacato Uaw: il caso si può ormai ritenere chiuso ...Sempre oggi sono stati approvati dagli azionisti gli stipendi del 2022 d i Carlos Tavares, Mike Manley, John Elkann e degli altri dirigenti del gruppo. In particolare i primi due avevano suscitato ...