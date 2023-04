**Fi: Renzi, 'Calenda su Berlusconi politicamente miope e ingeneroso'** (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Sulle frasi di Calenda su Silvio Berlusconi credo abbia fatto un'operazione politicamente miope e umanamente ingenerosa". Così Matteo Renzi a Quarta Repubblica su Rete4. "Forza Italia è Berlusconi e Berlusconi è Forza Italia e lo dico a tutti quelli che parlano dei voti di Fi. Quella storia politica nasce dall'intuizione di un uomo che ha fatto pezzo di storia politica". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Sulle frasi disu Silviocredo abbia fatto un'operazionee umanamente ingenerosa". Così Matteoa Quarta Repubblica su Rete4. "Forza Italia èè Forza Italia e lo dico a tutti quelli che parlano dei voti di Fi. Quella storia politica nasce dall'intuizione di un uomo che ha fatto pezzo di storia politica".

