Festival di Cannes 2023 | i 5 film in concorso più attesi

(Di lunedì 17 aprile 2023) Pochi giorni fa è stata resa nota la line-up di uno deicinematografici più importanti a livello mondiale. Stiamo parlando deldi, che quest’anno avrà inizio il 16 maggio per concludersi il 27. La scelta dei titoli insi è rivelata estremamente ricca e variegata, e saltano subito all’occhio una serie di grandi autori, il cui ritorno è stato a lungo atteso. Diamo quindi uno sguardo aipiùda Zon.it che verranno presentati a. May December di Todd Haynes Il regista di “Lontano dal Paradiso”, “Mildred Pierce” e “Io non sono qui” Todd Haynes ritorna aldicon “May December”, che vede protagoniste Julianne Moore e Natalie Portman. Sebbene non sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Festival_Cannes : IL SOL DELL’AVVENIRE by Nanni MORETTI #Competition #Cannes2023 - Festival_Cannes : RAPITO by Marco BELLOCCHIO #Competition #Cannes2023 - BALOJI : AUGURE OFFICIELLE @Festival_Cannes - zazoomblog : Festival di Cannes: l’Italia brilla con tre pellicole - #Festival #Cannes: #l’Italia #brilla - brumejazz : RT @BALOJI: AUGURE OFFICIELLE @Festival_Cannes -

La serie - creata dal cantante insieme Sam Levinson - verrà presentata in anteprima mondiale aldie debutterà il 5 giugno su ...... Abel "The Weeknd" Tesfaye e Reza Fahim, The Idol vede protagonisti Abel "The Weeknd" Tesfaye e Lily - Rose Depp e verrà presentata in anteprima mondiale aldidi quest'anno. The ...Già presentato in selezione ufficiale nella sezione Un Certain Regard del 75°die in anteprima italiana al Torino Film, è il secondo film del regista franco - cambogiano ...

Festival di Cannes 2023, ecco i film più interessanti che vedremo Vanity Fair Italia

Niente Italia alla Semaine de la Critique, la sezione autonoma e parallela in programma dal 17 al 25 maggio durante il 76/o festival di Cannes. (ANSA) ...Ritorno a Seoul di Davy Chou arriva al cinema dall’11 Maggio con I Wonder Pictures in collaborazione con MUBI.