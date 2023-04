Festival del primo maggio ad Avellino: in campo Arci, Avionica, Legambiente e Pro Loco (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Arci Avellino in condivisione con Avionica, Legambiente e Pro Loco Avellino, lanciano il Festival del primo maggio ad Avellino Lo slogan “Lavorare meno, lavorare meglio, lavorate tutti” Dal 19 Aprile al 5 maggio iniziative attorno alle feste più importanti della Repubblica: il 25 aprile e il primo maggio. “In questa cornice partiremo da una riflessione sulle lavoratici e lavoratori della cultura insieme alla band Lo Stato Sociale, passando per le testimonianza dei lavoratori della GKN e della Ex isochimica, per giungere ad una riflessione sui salari e sul reddito universale. “Siamo contenti di presentare questo programma articolato che va ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiin condivisione cone Pro, lanciano ildeladLo slogan “Lavorare meno, lavorare meglio, lavorate tutti” Dal 19 Aprile al 5iniziative attorno alle feste più importanti della Repubblica: il 25 aprile e il. “In questa cornice partiremo da una riflessione sulle lavoratici e lavoratori della cultura insieme alla band Lo Stato Sociale, passando per le testimonianza dei lavoratori della GKN e della Ex isochimica, per giungere ad una riflessione sui salari e sul reddito universale. “Siamo contenti di presentare questo programma articolato che va ...

