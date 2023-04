Festa firma la “carta d’identità” realizzate della scuola dell’Infanzia San Tommaso-Via Tedesco (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho voluto firmare personalmente, ad una ad una, le “Carte di identità” realizzate con le proprie mani dai bimbi delle classi seconde e terze, sezioni A e B, della scuola dell’Infanzia San Tommaso-Via Tedesco, per il compito di Realtà assegnatogli dalle maestre”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. “Quanto entusiasmo nei loro occhi, quanta voglia di fare e di imparare. L’impegno e la dedizione che hanno profuso in questo “lavoro” rappresentano davvero la dimostrazione che non c’è nulla di più serio del gioco per educare un bambino e cominciare a formare la sua coscienza civica. Ringrazio la scuola per la bella iniziativa a cui sono stato chiamato a partecipare e per la calda accoglienza che mi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho volutore personalmente, ad una ad una, le “Carte di identità”con le proprie mani dai bimbi delle classi seconde e terze, sezioni A e B,San-Via, per il compito di Realtà assegnatogli dalle maestre”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca. “Quanto entusiasmo nei loro occhi, quanta voglia di fare e di imparare. L’impegno e la dedizione che hanno profuso in questo “lavoro” rappresentano davvero la dimostrazione che non c’è nulla di più serio del gioco per educare un bambino e cominciare a formare la sua coscienza civica. Ringrazio laper la bella iniziativa a cui sono stato chiamato a partecipare e per la calda accoglienza che mi ...

