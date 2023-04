Festa della Patria del Friuli, a Pagnacco una sera con Tolkien (Di lunedì 17 aprile 2023) Appuntamento martedì 18 aprile, alle 20.30, nella biblioteca civica di Pagnacco, in via Zampis 3, a Plaino. Organizzata nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Patria del Friuli, la cui ricorrenza è stata lo scorso 3 aprile, la serata si svolgerà interamente in marilenghe, con ingresso libero fino all’esaurimento dei posti. L’associazione Aulùs APS di Variano propone un nuovo appuntamento di conoscenza dell’opera letteraria di Tolkien, nell’anno in cui si ricorda il 50° anniversario della morte dell’autore – tra gli altri – de “Il Signore degli Anelli”. Oltre alle letture tratte dalle opere – talvolta poco conosciute – di Tolkien, il 18 aprile a Plaino (Pagnacco) non mancherà una rassegna dei progetti ... Leggi su udine20 (Di lunedì 17 aprile 2023) Appuntamento martedì 18 aprile, alle 20.30, nella biblioteca civica di, in via Zampis 3, a Plaino. Organizzata nell’ambito delle celebrazioni per ladel, la cui ricorrenza è stata lo scorso 3 aprile, lata si svolgerà interamente in marilenghe, con ingresso libero fino all’esaurimento dei posti. L’associazione Aulùs APS di Variano propone un nuovo appuntamento di conoscenza dell’opera letteraria di, nell’anno in cui si ricorda il 50° anniversariomorte dell’autore – tra gli altri – de “Il Signore degli Anelli”. Oltre alle letture tratte dalle opere – talvolta poco conosciute – di, il 18 aprile a Plaino () non mancherà una rassegna dei progetti ...

