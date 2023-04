Festa della Liberazione: le celebrazioni del 25 aprile a Bergamo (Di lunedì 17 aprile 2023) Bergamo. Martedì 25 aprile si festeggerà il 78esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal governo fascista e dall’occupazione nazista ad opera delle forze partigiane. Per celebrare la ricorrenza sono molte le iniziative organizzate in città dal Comune, dalla Provincia e dal Comitato bergamasco antifascista. Lunedì 24 aprile 2023 – Alle 16.15 al Cimitero Civico, ingresso formazione del corteo – Alle 16.30 al Campo dei Caduti per la Libertà celebrazione della messa e deposizione delle corone d’alloro Formazione del corteo Deposizione della corona d’alloro alla tomba dei Partigiani bergamaschi – Alle 18 al Parco “Nilde Iotti”, via Antonio Vivaldi cerimonia di intitolazione del Parco a Nilde Iotti Martedì 25 aprile 2023 – Alle 8.45 alla Rocca, Parco ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 aprile 2023). Martedì 25si festeggerà il 78esimo anniversariod’Italia dal governo fascista e dall’occupazione nazista ad opera delle forze partigiane. Per celebrare la ricorrenza sono molte le iniziative organizzate in città dal Comune, dalla Provincia e dal Comitato bergamasco antifascista. Lunedì 242023 – Alle 16.15 al Cimitero Civico, ingresso formazione del corteo – Alle 16.30 al Campo dei Caduti per la Libertà celebrazionemessa e deposizione delle corone d’alloro Formazione del corteo Deposizionecorona d’alloro alla tomba dei Partigiani bergamaschi – Alle 18 al Parco “Nilde Iotti”, via Antonio Vivaldi cerimonia di intitolazione del Parco a Nilde Iotti Martedì 252023 – Alle 8.45 alla Rocca, Parco ...

