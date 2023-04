Ferrari, che scossone: “Ora basta..” Appello sorprendente (Di lunedì 17 aprile 2023) Ferrari, che scossone: “Ora basta..” Ecco che cosa sta accadendo in queste ore: Appello sorprendente. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sono ore frenetiche in casa Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano di poter invertire il trend negativo registrato in queste prime settimane del mondiale, dove la Ferrari ha decisamente deluso in questi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 17 aprile 2023), che: “Ora..” Ecco che cosa sta accadendo in queste ore:. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sono ore frenetiche in casa. Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano di poter invertire il trend negativo registrato in queste prime settimane del mondiale, dove laha decisamente deluso in questi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #FeyenoordRoma, #Pinto: 'Noi in pole position per #Aouar? Speriamo di non esserlo come la #Ferrari, che poi non arr… - bozz_ferrari : @christianraimo E finalmente qualcuno che di m e che Veltroni è un enorme Fallito che campa col suo nome e con ques… - bozz_ferrari : RT @RunAtOnce: “JOBS ACT, CHE CAZZO VUOL DÌ? RENZI, NON POTEVI SCRIVERE SCHIAVITÙ?” – LA STREPITOSA IMITAZIONE BY MAURIZIO CROZZA DI FABIO… - bozz_ferrari : RT @EugenioCardi: Questi vivono fuori dal mondo. Non capiscono che il problema non è che la gente non abbia imparato a mangiare ma che spes… - thomas_novello9 : @Paolo160376 Lui ha detto che non c’entra nulla ne col calcio ne con la Ferrari. Semplicemente Lapo terrà più al calcio che alle macchine -