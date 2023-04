Fernando Alonso è granitico: “Età? Non importa, voglio lottare per il titolo” (Di lunedì 17 aprile 2023) Le premesse nei test di inizio stagione era abbastanza positive, ma nemmeno il più ottimista in casa Aston Martin si era azzardato a pronosticare una vettura in grado di diventare, in questo avvio, la vera contendente di una Red Bull che resta, comunque, irraggiungibile. Merito del grande lavoro del quale stanno beneficiando Lance Stroll e Fernando Alonso, al primo anno in verde dopo le annate passate in Alpine. Recentemente, l’esperto pilota iberico si è lasciato andare sulla lotta al titolo di Formula 1 raccontando come sia il suo obiettivo lottare per conquistarlo. Difficile, forse impossibile, ma sorprende sempre l’atteggiamento innato da vincente dell’asturiano. Le parole di Fernando Alonso di Aston Martin sulla (possibile) lotta al titolo (Credit foto – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Le premesse nei test di inizio stagione era abbastanza positive, ma nemmeno il più ottimista in casa Aston Martin si era azzardato a pronosticare una vettura in grado di diventare, in questo avvio, la vera contendente di una Red Bull che resta, comunque, irraggiungibile. Merito del grande lavoro del quale stanno beneficiando Lance Stroll e, al primo anno in verde dopo le annate passate in Alpine. Recentemente, l’esperto pilota iberico si è lasciato andare sulla lotta aldi Formula 1 raccontando come sia il suo obiettivoper conquistarlo. Difficile, forse impossibile, ma sorprende sempre l’atteggiamento innato da vincente dell’asturiano. Le parole didi Aston Martin sulla (possibile) lotta al(Credit foto – ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniorojweeo : Mi padre? Si Fernando Alonso - nomeinutilizado : RT @jmboileau: @OtroLadoBLOG @OriolServia Telefonica motorsport involvements in 2000 F1 - Minardi F3000 - Fernando Alonso/Team Astromega CA… - pablocarrasque6 : @RMadridUniido Hahahahaha pero que fue mi rey, paso Fernando Alonso en un F1??? - jmboileau : @OtroLadoBLOG @OriolServia Telefonica motorsport involvements in 2000 F1 - Minardi F3000 - Fernando Alonso/Team Ast… - SimonTheWatcher : @LauraLuthien86 Ha fatto una gara tipo Fernando Alonso in Cina nel 2014 con quella carriola della Ferrari F14-T -