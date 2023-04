Fermato per rapina e ricettazione a Napoli (Di lunedì 17 aprile 2023) rapina e ricettazione Fermato un 33enne. L’indagato avrebbe rapinato un uomo a bordo della sua auto . Giovedì una persona si è presentata presso gli uffici del Commissariato Secondigliano per denunciare una rapina avvenuto poco prima. L’uomo si trovava nel traffico fermo a bordo della propria auro. Un uomo a bordo di uno scooter lo ha avvicinato e sotto minaccia di una pistola ha consegnato 300 euro. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, hanno accertato che lo scooter su cui viaggiava l’uomo rubato a fine marzo. La vittima si è recata nuovamente presso gli uffici di polizia e, dopo aver visionato un album fotografico ritraente le effigi di alcuni soggetti, ha ravvisato una corrispondenza con le fattezze del ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 17 aprile 2023)un 33enne. L’indagato avrebbeto un uomo a bordo della sua auto . Giovedì una persona si è presentata presso gli uffici del Commissariato Secondigliano per denunciare unaavvenuto poco prima. L’uomo si trovava nel traffico fermo a bordo della propria auro. Un uomo a bordo di uno scooter lo ha avvicinato e sotto minaccia di una pistola ha consegnato 300 euro. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, hanno accertato che lo scooter su cui viaggiava l’uomo rubato a fine marzo. La vittima si è recata nuovamente presso gli uffici di polizia e, dopo aver visionato un album fotografico ritraente le effigi di alcuni soggetti, ha ravvisato una corrispondenza con le fattezze del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mvvnligvt : RT @unaltrachance: no perché ieri hanno fermato la registrazione per cricca che piangeva mesi fa a ndg tolsero la maglia perché era uscito… - markatreides : pensavo che avesse annunciato le date internazionali e mi è fermato il cuore per qualche secondo - fabiose1979 : @FrancescaCphoto Fa bene allenarsi. Io faccio crossfit oramai da diversi anni e nonostante i 43 sono in fortissima.… - wakemeupfrom : RT @unaltrachance: no perché ieri hanno fermato la registrazione per cricca che piangeva mesi fa a ndg tolsero la maglia perché era uscito… - max65bo : RT @fattoquotidiano: Pfas, i “veleni eterni”: il caso al centro di un convegno a Legnano, dove c’è un impianto (in parte fermato dal sindac… -