Fermati dai Carabinieri, in auto droga e un reperto romano (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Fermati per un normale controllo stradale dai Carabinieri, sono stati trovati in possesso di hashish e soprattutto di un reperto archeologico in marmo risalente all'epoca romana. E' accaduto a Capua (Caserta), nei guai con la giustizia sono finiti due uomini del posto di 59 e 21 anni, denunciati per per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione di beni culturali. I due erano in auto quando una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua, che stava svolgendo un servizio di controllo alla circolazione stradale, li ha fermato per il controllo dei documenti; visibilmente nervosi, i due uomini sono stati sottoposti a perquisizione, e subito trovati in possesso di quattro involucri di hashish per un ...

