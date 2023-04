Fedriga, buon lavoro al neoeletto sindaco De Toni (Di lunedì 17 aprile 2023) “Ringraziando Pietro Fontanini per quanto fatto, con impegno e passione, in questi cinque anni alla guida del Comune di Udine, auguro buon lavoro al neoeletto sindaco Alberto Felice De Toni che avrà l’onore di governare la città”. Così il governatore Fedriga a commento dell’esito del ballottaggio delle elezioni comunali di Udine che, a pochissime sezioni dal termine dello scrutinio, assegna la vittoria ad Alberto Felice De Toni. L'articolo proviene da Udine20. Leggi su udine20 (Di lunedì 17 aprile 2023) “Ringraziando Pietro Fontanini per quanto fatto, con impegno e passione, in questi cinque anni alla guida del Comune di Udine, auguroalAlberto Felice Deche avrà l’onore di governare la città”. Così il governatorea commento dell’esito del ballottaggio delle elezioni comunali di Udine che, a pochissime sezioni dal termine dello scrutinio, assegna la vittoria ad Alberto Felice De. L'articolo proviene da Udine20.

