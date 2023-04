Federmanager | con certificazione delle competenze al via stagione ' BeManager'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Labitalia) - Parte l'edizione 2023 di, il percorso didinato dall'esigenza di garantire la crescita e la valorizzazionemanageriali per lo sviluppo di un futuro sostenibile, inclusivo e innovativo per le imprese italiane e per il Paese. Dall'avvio del progetto, sono circa mille i manager che hanno partecipato ai percorsi attivati per ladi cinque profili: l'innovation manager, l'export manager e manager per l'internazionalizzazione, il temporary manager, il manager di rete e, infine, il manager per la sostenibilità . "Anche quest'anno - spiega il presidenteStefano Cuzzilla - abbiamo scelto di rinnovare un progetto che riconosce il valore del capitale umano e il ruolo ...