Federica Carta apre un profilo OnlyFans | il ricavato in beneficienza

(Di lunedì 17 aprile 2023)un, tutto ilprodotto sulla piattaforma sarà devoluto inha aperto un: lo ha annunciato la stessa cantante sui suoi profili social, dai quali, da alcuni giorni erano stati eliminati tutti i post: «Ho aperto un. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’interoper una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto». Una scelta inusuale nel campo musicale, quanto meno in Italia, dove la piattaforma è ...

ha aperto un profilo OnlyFans : lo ha annunciato la stessa cantante sui suoi profili social, dai quali, da alcuni giorni erano stati eliminati tutti i post: 'Ho aperto un profilo ...La cantante ha annunciato il suo debutto sulla piattaforma per raccogliere fondi da devolvere in beneficenzada qualche giorno ha eliminato tutti i post dai suoi profili social, mandando in subbuglio i follower. Ci ha pensato la stessa cantante, ex concorrente di 'Amici', a dare spiegazione ...

Federica Carta ha partecipato alla sedicesima edizione di Amici, arrivó in finale ma non vinse, il titolo di canto andò a Riky mentre la vittoria assoluta fu appannaggio di Andreas Muller. Federica do ...Non ci saranno contenuti espliciti. L'artista vuole devolvere l’intero ricavato per una causa che le sta molto a cuore e della quale parlerà presto ...