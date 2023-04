(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - "Dopo un decennio dalla sigla dell'accordo Stato-Regioni sull'alle malattie, la terapia genica per l'emofilia è ormai alle porte e attualmente in fase di registrazione. A fronte di ciò, le problematicità del sistema assistenziale dedicato alla malattia sono invece aumentate, nonostante l'impegno quotidiano dei clinici specialisti. Il post Covid ha visto le Regioni ridurre sistematicamente gli investimenti sui Centri emofilia e sulle professionalità che vi operano.chiede, perciò, con forza a tutte le Istituzioni che operano in sanità di destinare più risorse strutturali e umane all'alle Mec e un maggior coinvolgimento diretto dei pazienti all'interno dei tavoli tecnici nazionali e regionali di programmazione". Così ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FedEmo_Giovani : Cassone: 'L'obiettivo di #FedEmo è di fare informazione sulle nuove terapie e di fare il punto sull'assistenza al p… - FedEmo_Giovani : Sarebbe importante, ci dice la Dott.ssa, trovare un marcatore che ci possa aiutare a fare una predizione della pres… -

È importanterete tra le associazioni'. AVIS , Associazione Volontari Italiani del Sangue, con ... come per la fibrosi cistica, mentre Luigi Ambrosio ha esposto le attività di, Federazione ...Un'occasione sia peril punto sulle nuove terapie sia per guardare più da vicino le esigenze ... , la Federazione Nazionale Associazioni Pazienti Emofilicie, infine, United Onlus - ...... sostenuta da Sobi con il patrocinio di- Federazione delle Associazioni Emofilici - che in ... e Articoliamo ci permette diun focus sull'importanza della prevenzione, per preservare il ...

Fedemo, 'fare di più per assistenza patologie emorragiche congenite' Il Tirreno

Noi non lo faremo”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha la delega alla Sanità, in un messaggio inviato alla presidente di Fedemo Cristina Cassone, in occasione del convegno ...Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) – “Dopo un decennio dalla sigla dell’accordo Stato-Regioni sull’assistenza alle malattie emorragiche congenite, la terapia genica per l’emofilia è ormai alle porte e a ...