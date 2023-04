Fedele: “Il Napoli, con Osimhen, non spazzerà via il Milan” (Di lunedì 17 aprile 2023) Enrico Fedele ritiene che il Napoli, con Victor Osimhen, non spazzerà via il Milan e che bisogna mettere un cartello nello spogliatoio Enrico Fedele esprime la sua opinione su Napoli-Milan. A Radio Marte l’ex dirigente del Parma ed ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro: “Il Napoli, con Victor Osimhen in campo, spazzerà via il Milan? Non credo, ma avrà qualche possibilità in più di vincere la partita. In queste ultime quattro partite, tra coppa e campionato la squadra di Luciano Spalletti ha subito molti gol e non ne ha fatti: non ha segnato contro i rossoneri o col Verona, mentre contro il Lecce ha vinto con un’autorete, dopo il gol di Di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023) Enricoritiene che il, con Victor, nonvia ile che bisogna mettere un cartello nello spogliatoio Enricoesprime la sua opinione su. A Radio Marte l’ex dirigente del Parma ed ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro: “Il, con Victorin campo,via il? Non credo, ma avrà qualche possibilità in più di vincere la partita. In queste ultime quattro partite, tra coppa e campionato la squadra di Luciano Spalletti ha subito molti gol e non ne ha fatti: non ha segnato contro i rossoneri o col Verona, mentre contro il Lecce ha vinto con un’autorete, dopo il gol di Di ...

