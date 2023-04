Fbi lancia l’allarme Juice Jacking. Il rischio nascosto mentre ricarichi lo smartphone (Di lunedì 17 aprile 2023) Nell’era dei dispositivi mobili onnipresenti, la necessità di ricaricare il proprio smartphone o tablet è diventata un’attività quotidiana. Tuttavia, anche questa semplice operazione può comportare rischi inaspettati. A tal proposito, in questi giorni, l’Fbi ha nuovamente lanciato l’allarme su una minaccia chiamata “Juice Jacking”, spesso sottovalutata: la ricarica degli smartphone presso chioschi di ricarica o altri luoghi può portare a una potenziale compromissione o cyberspionaggio degli utenti, a loro insaputa. Il “Juice Jacking” è una forma di attacco informatico che avviene attraverso la connessione usb di un dispositivo mobile. In pratica, i criminali informatici installano un dispositivo malevolo all’interno di un cavetto lasciato volutamente ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 aprile 2023) Nell’era dei dispositivi mobili onnipresenti, la necessità di ricaricare il proprioo tablet è diventata un’attività quotidiana. Tuttavia, anche questa semplice operazione può comportare rischi inaspettati. A tal proposito, in questi giorni, l’Fbi ha nuovamentetosu una minaccia chiamata “”, spesso sottovalutata: la ricarica deglipresso chioschi di ricarica o altri luoghi può portare a una potenziale compromissione o cyberspionaggio degli utenti, a loro insaputa. Il “” è una forma di attacco informatico che avviene attraverso la connessione usb di un dispositivo mobile. In pratica, i criminali informatici installano un dispositivo malevolo all’interno di un cavetto lasciato volutamente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Ricariche cellulari in Aeroporto: l'FBI lancia l'allarme! Vediamo perché è rischioso - ilmeteoit : #Ricariche cellulari in #Aeroporto: l'FBI lancia l'allarme! #Vediamo perché è rischioso - guruhitech1 : L'FBI lancia l'allarme sui caricatori USB pubblici #FBI #caricatore #USB #aeroporti #alberghi #sicurezza… - SkyTG24 : Juice Jacking, l'Fbi lancia l'allarme sulle stazioni di ricarica pubbliche per i telefoni - infoitscienza : Ricarica smartphone, FBI lancia l’allarme Juice Jacking, ecco cosa sta succedendo -