Favolacce film su Rai 5 e in streaming su RaiPlay: trama, cast attori e finale (Di lunedì 17 aprile 2023) Favolacce film dei fratelli D'Innocenzo su Rai 5 e su RaiPlay Stasera su Rai 5 e in streaming su RaiPlay, andrà in onda in prima visione “Favolacce” film diretto dai fratelli D’Innocenzo. La pellicola drammatica è stata presentata al Festival di Berlino 2020, dove ha conquistato l’Orso per la miglior sceneggiatura. Tra gli altri riconoscimenti, nello ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 17 aprile 2023)dei fratelli D'Innocenzo su Rai 5 e suStasera su Rai 5 e insu, andrà in onda in prima visione “diretto dai fratelli D’Innocenzo. La pellicola drammatica è stata presentata al Festival di Berlino 2020, dove ha conquistato l’Orso per la miglior sceneggiatura. Tra gli altri riconoscimenti, nello ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gherbitz : Qualcuno ha visto il film 'Favolacce'? Lo danno stasera in tv, ma ho letto commenti poco lusinghieri... - cheticonsiglio : #17aprile 2023 - lunedì film la7 - le regole della casa del sidro (1999) - 21:15 ?? (22) iris - la grande partita (… - mezzo_91_ : RT @raicinque: Lunedì #17aprile alle 21.15 su #Rai5 e in streaming su @RaiPlay il film: “Favolacce” per la regia di: Fabio e Damiano D'Inno… - raicinque : Lunedì #17aprile alle 21.15 su #Rai5 e in streaming su @RaiPlay il film: “Favolacce” per la regia di: Fabio e Damia… - mezzo_91_ : RT @raicinque: Lunedì #17aprile alle 21.15 su #Rai5 il film: “Favolacce” per la regia di: Fabio e Damiano D'Innocenzo. Con: Elio Germano,… -