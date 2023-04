"Fascista". Assurdo attacco a Meloni per la foto coi bimbi in Etiopia (Di lunedì 17 aprile 2023) La scrittrice e attivista italo-ghanese Djarah Kan dedica un lungo post sui social all'immagine che vede il presidente del Consiglio abbracciare tre bambini ad Addis Abeba Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) La scrittrice e attivista italo-ghanese Djarah Kan dedica un lungo post sui social all'immagine che vede il presidente del Consiglio abbracciare tre bambini ad Addis Abeba

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Emanuele676 : @alex_chicchi E' fascista moltiplicare per 10 i numeri perché si cerca di attaccare l'Ucraina in un ragionamento assurdo. - LanguagePlanetJ : @elenasantori902 L'assassino di Benny Petrone, militante comunista di 18 anni ucciso a Bari in un agguato fascista… - inggiuseppemart : RT @salvmartinii: ASSURDO Incredibile…la #storia della #destra fascista non finisce più, tanto che un account #instagram @boom_ita ha pubbl… - salvmartinii : ASSURDO Incredibile…la #storia della #destra fascista non finisce più, tanto che un account #instagram @boom_ita ha… - GesuDioVivente : @a_alibrandi Che tristezza e che assurdo! Ringraziamo @BarackObama per il casino creato! A @POTUS non ha piaciuto e… -