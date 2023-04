Fantacalcio | Raspadori non incide | da jolly a flop del Napoli

(Di lunedì 17 aprile 2023) Nella 30ª giornata di Serie A, ilnon è andato oltre lo 0-0 contro l’Hellas Verona. Una partita senza reti nella quale, soprattutto, gli attaccanti non sono riusciti adre. Tra le fila azzurre, in particolare, non ha brillato Giacomo. Con Giovanni Simeone out per infortunio e Victor Osimhen non ancora al massimo della forma, il tecnico Luciano Spalletti avevo scelto l’ex Sassuolo come punta centrale del suo 4-3-3. Giacomo, però, non ha sfruttato al meglio questa opportunità, esibendosi in una prestazione insufficiente. L’attaccante delè stato ben arginato dalla difesa dell’Hellas Verona che gli ha concesso poca libertà di manovra. C’è, ovviamente, da ricordare che il classe 2000 tornava titolare dopo due mesi dall’infortunio muscolare alla coscia sinistra. ...

Nonostante ciò, i numeri registrati finora condannano l’ex Sassuolo tra i flop del fantacalcio. Giacomo Raspadori è approdato al Napoli nell’estate del 2022 come valore aggiunto alla rosa guidata da ...Tutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it. In aggiornamento nel corso della giornata e completi dopo l’ultima partita, questi sono i voti ...