Falso volantino del Ministero dell’Interno che chiede di allontanarsi da casa Casi a Taranto

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sono pervenute, negli ultimi giorni, diverse segnalazioni di residenti nel Comune dicirca la presenza di unscritto su carta intestata del “-Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, con il logo della Repubblica Italiana. Tale, che è stato trovato affisso negli androni dei palazzi e sui muri dei quartieri, invita eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni che li ospitano, per rientrare nel proprio domicilio di residenza, perché sarebbe in corso l’attività di controllo delle autorità. Riporta inoltre l’obbligo di presentare, a richiesta, i documenti d’identità, con foto ed indirizzo di residenza, nonché il contratto di locazione o di affitto ovvero altra documentazione che comprovi la presenza in quel domicilio “per gravi motivi ...