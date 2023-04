Falsa circolare per abbandonare casa, la Polizia: "È una truffa" (Di lunedì 17 aprile 2023) Una circolare intestata 'ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza' con la quale si invitano i 'non residenti' a lasciare le abitazioni per dei controlli di Polizia è apparsa sui portoni di diversi condomini in molte città. È la truffa scoperta dalla Polizia che, su Twitter, ha pubblicato il falso documento invitando i cittadini a segnalare eventuali altri volantini e a informare più persone possibili. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 aprile 2023) Unaintestata 'ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza' con la quale si invitano i 'non residenti' a lasciare le abitazioni per dei controlli diè apparsa sui portoni di diversi condomini in molte città. È lascoperta dallache, su Twitter, ha pubblicato il falso documento invitando i cittadini a segnalare eventuali altri volantini e a informare più persone possibili.

