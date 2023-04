Fagnani-Gaia Tortora | asse contro Urbano Cairo | gode Giletti | tsunami su La7

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Due donne per amiche avrebbe potuto cantare ieri Massimo. E che donne! Che giornaliste! Francesca, al suo secondo articolo domenicale su La Stampa, e, vicedirettrice del Tg di La7. Obiettivo non tanto e non solo schierarsi dalla parte del collega piemontese alla prima domenica sera senza il suo “Non è l'Arena”, quanto iltema da giorni al centro del dibattito. Capire il reale motivo di quella che, da più parti e nonostante le parole sussurrate dall'editore, è considerata sempre di più una vera e propria censura. La levata di scudi si fa poi più rumorosa se a indossare le vesti di erinni della libertà di stampa sono, rispettivamente, la compagna di Enrico Mentana, direttore del telegiornale de La7 e la vicedirettrice dello stesso Tg che di...