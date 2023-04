Fagioli va difeso | il centrocampista è un patrimonio della Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 17 aprile 2023) Laha in rosa un giocatore come; ilè undel club bianconero e, come tale, va. Una sconfitta pesante quella subita dallain casa del Sassuolo; i bianconeri non sono riusciti a dare seguito al successo in Europa League e hanno perso la seconda partita consecutiva dopo quella in casaLazio.(LaPresse)A far più male, però, sono le lacrime di; il, sostituito poco dopo il gol del vantaggio del Sassuolo, si è lasciato andare ad un pianto disperato mentre era in panchina. Il classe 2001 non si è perdonato l’errore commesso in occasione dell’uno a zero quando non è riuscito a spazzare via la palla permettendo a Defrel di segnare la ...