Faenza, l'anziana fuggita da Rsa per vedere il mare: "Voglio vivere e morire dove mi pare" (Di lunedì 17 aprile 2023) Alla veneranda età di 81 anni è fuggita dall'Rsa di Faenza e ha preso un treno per Rimini. E' scesa a Bellaria Igea Marina per recarsi all'Hotel Flora dove trascorreva le vacanze al mare con la sua famiglia. L'albergo purtroppo era chiuso così l'anziana si è recata dal parroco della chiesa , che ha chiamato i carabinieri per farla tornare nella casa di riposo. A raccontare la storia in tv è la stessa protagonista, Bice, che dichiara : "Voglio dimostrare che ce la faccio da sola".

