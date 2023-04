Facebook e Instagram: la rivoluzione degli account a pagamento (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Le novità dal mondo social che arrivano in questa primavera sono rilevanti. Dopo Twitter, con l’acquisizione da parte di Elon Musk, il lancio delle funzioni a pagamento per Facebook ed Instagram sta per diventare realtà. I due grandi portali di casa Meta presto assicureranno agli iscritti profili certificati previa il costo di un abbonamento. Facebook ed Instagram, le spunte blu si pagheranno con un abbonamento L’oggetto del contendere in casa Facebook ed Instagram sono le cosiddette spunte blu. In controtendenza rispetto alle attuali norme che garantiscono il profilo certificato su Facebook come su Instagram solo a personaggi rilevanti nel campo della politica, dell’intrattenimento, dello sport, a breve tutti gli utenti ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Le novità dal mondo social che arrivano in questa primavera sono rilevanti. Dopo Twitter, con l’acquisizione da parte di Elon Musk, il lancio delle funzioni aperedsta per diventare realtà. I due grandi portali di casa Meta presto assicureranno agli iscritti profili certificati previa il costo di un abbonamento.ed, le spunte blu si pagheranno con un abbonamento L’oggetto del contendere in casaedsono le cosiddette spunte blu. In controtendenza rispetto alle attuali norme che garantiscono il profilo certificato sucome susolo a personaggi rilevanti nel campo della politica, dell’intrattenimento, dello sport, a breve tutti gli utenti ...

