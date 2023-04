Faccia a faccia tra un uomo e un orso entrato in casa: lo sguardo impaurito poi la fuga (video) (Di lunedì 17 aprile 2023) Non tutti gli orsi vengono per nuocere, come accaduto in Trentino con il giovane runner Andrea Papi, vittima di un’aggressione fatale. Un incontro ravvicinato con un orso in giardino, negli Stati Uniti, si è risolto favorevolmente anche grazie al sangue freddo dimostrato da un uomo, David Oppenheimer, che mentre si stava rilassando su una sdraio si è visto spuntare un orso nel giardino. Il confronto ravvicinato, come documenta il video pubblicato sui social, dall’uomo che vive in North Carolina, è durato qualche secondo: Oppenheimer è rimasto pietrificato, l’orso è fuggito. Un orso minaccia una famiglia anche in Trentino Un video altrettanto impressionante è stato divulgato in Trentino da una famiglia che percorreva, in auto, una strada ciclabile ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Non tutti gli orsi vengono per nuocere, come accaduto in Trentino con il giovane runner Andrea Papi, vittima di un’aggressione fatale. Un incontro ravvicinato con unin giardino, negli Stati Uniti, si è risolto favorevolmente anche grazie al sangue freddo dimostrato da un, David Oppenheimer, che mentre si stava rilassando su una sdraio si è visto spuntare unnel giardino. Il confronto ravvicinato, come documenta ilpubblicato sui social, dall’che vive in North Carolina, è durato qualche secondo: Oppenheimer è rimasto pietrificato, l’è fuggito. Unminaccia una famiglia anche in Trentino Unaltrettanto impressionante è stato divulgato in Trentino da una famiglia che percorreva, in auto, una strada ciclabile ...

