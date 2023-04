Fabrizio Giraudo muore in pista al primo giro: Misano, motociclismo italiano sotto choc (Di lunedì 17 aprile 2023) Un pilota di 46 anni è morto in un incidente durante una gara motociclistica sul circuito di Misano, valevole per la Coppa Italia velocità. Fabrizio Giraudo, originario di Fossano in provincia di Cuneo, è stato coinvolto in un contatto tra più moto avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, è purtroppo deceduto, ha reso noto la Federazione Motociclistica Italiana. La gara è stata annullata d'intesa con il promotore del trofeo e con i responsabili del Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli. Giraudo stava gareggiando per il Trofeo italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. Secondo le prime ricostruzioni, un pilota si è fermato a bordo circuito per un problema al motore. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Un pilota di 46 anni è morto in un incidente durante una gara motociclistica sul circuito di, valevole per la Coppa Italia velocità., originario di Fossano in provincia di Cuneo, è stato coinvolto in un contatto tra più moto avvenuto in rettilineo al termine deldi gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, è purtroppo deceduto, ha reso noto la Federazione Motociclistica Italiana. La gara è stata annullata d'intesa con il promotore del trofeo e con i responsabili delWorld Circuit intitolato a Marco Simoncelli.stava gareggiando per il TrofeoAmatori, categoria RR Cup, classe 1000. Secondo le prime ricostruzioni, un pilota si è fermato a bordo circuito per un problema al motore. ...

