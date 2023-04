Fabrica Floridi | ma le chat sono davvero intelligenti?

(Di lunedì 17 aprile 2023) L’Italia al centro dell’attenzione internazionale per la decisione del garante di “bloccare”Gpt.entra nel modo e nel merito delle cosiddette “”: ne esistono molte e diverse tra loro, ma come funzionano esattamente? Qualile possibili controindicazioni di queste tecnologie? Nella 18ma puntata di(registrata prima della decisione del Garante), il web show condotto da Oxford dal filosofo Lucianoha affrontato il tema insieme a grandi esperti: Andrea Cristallini, communication manager Google Italia, Andrea D’Onofrio, Marketing lead for Data&analytics Microsoft, Michela Milano, direttrice Alma Mater Research Institute for Human-Centered Artificial Intelligence ...

articolo di Karin Piffer L'Italia al centro dell'attenzione internazionale per la decisione del garante di 'bloccare' ChatGpt.entra nel modo e nel merito delle cosiddette "chat intelligenti": ne esistono molte e diverse tra loro, ma come funzionano esattamente Quali sono le possibili controindicazioni di