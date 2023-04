Fabio Quartararo è felice | “Yamaha | ho fatto del mio meglio”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il Diablo è tornato a sfoderare il suo forcone all’interno della MotoGP. Finalmente un acuto vero, reale, dellache si è presa meritatamente il gradino più basso del podio nel Gran Premio delle Americhe. L’asfalto di Austin ha riconsegnato al Motomondiale 2023 l’ex campione del mondo:è stato bravissimo a sfruttare la caduta di Francesco Bagnaia di Ducati ponendosi in lotta, anche, per la vittoria finale. Segnali positivi che potrebbero svoltare la stagione del Costruttore nipponico. Le dichiarazioni dialla fine del Gran Premio delle Americhe: “Bello tornare nel parco chiuso…” (Credit foto – MotoGP)“È bello tornare nel parco chiuso e spero di farlo tante altre volte. Ho dovuto lottare tanto nei primi giri – ha detto...

AUSTIN - Alex Rins sulla Honda del Team Lcr ha vinto il Gp delle Americhe di MotoGp in 41.14649 davanti a Luca Marini (Money) che conquista il suo primo podio e a(Yamaha). Il successo di Rins è arrivato anche grazie alla caduta, la seconda consecutiva dopo il Gp dell'Argentina, di Pecco Bagnaia quando era solitario in testa a 13 giri dal ...Punti 1 Marco BEZZECCHI Ducati ITA 51 2 Johann ZARCO Ducati FRA 42 3 Alex RINS Honda SPA 38 4 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 37 5Yamaha FRA 33 6 Luca MARINI Ducati ITA 28 7 Alex ..., ad Austin un sorprendente podio ' Gli altri hanno i razzi, io impenno sempre '. Il terzo posto diad Austin sembrerebbe smentire le sue frasi prima della gara, eppure bastava dare una semplice occhiata al Gran Premio delle Americhe per notare quanto il Diablo fosse sempre al ...

MotoGP 2023. GP delle Americhe. L'abbacchiato Fabio Quartararo: "È frustrante, dopo la caduta e con il manubrio ... Moto.it

