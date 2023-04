“Fa male vederlo così”: le parole sconfortanti del tennista (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo il Master 1000 di Montecarlo il circuito si sposta in Spagna per il torneo 500, in preparazione dell’appuntamento di Madrid PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Prosegue senza sosta la stagione sulla terra. Concluso il Master 1000 di Montecarlo che ha visto trionfare il russo Andrey Rublev in finale contro il danese Holger Rune, il circuito si Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo il Master 1000 di Montecarlo il circuito si sposta in Spagna per il torneo 500, in preparazione dell’appuntamento di Madrid PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Prosegue senza sosta la stagione sulla terra. Concluso il Master 1000 di Montecarlo che ha visto trionfare il russo Andrey Rublev in finale contro il danese Holger Rune, il circuito si Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Feliciano Lopez: 'Sono preoccupato per Nadal, vederlo così mi fa male'
Mi fa male quello che sta passando, proprio come è successo a Roger Federer che si è ritirato senza poter giocare. Sicuramente non è stato l'addio che desiderava quello in Laver Cup".

Feliciano Lopez: "Sono preoccupato per Nadal, vederlo così mi fa male"
Il leggendario campione spagnolo Rafael Nadal vive uno dei momenti più delicati della sua carriera. Il suo esperto collega Feliciano Lopez ha parlato di questo e molto altro in una lunga intervista.