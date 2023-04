(Di lunedì 17 aprile 2023) Il CEO McLaren Zakha parlato dei piani della FIA per ampliare in futuro ladi partenza. La federazione internazionale all’inizio di quest’anno ha aveva aperto la procedura formale per l’ingresso di potenziali nuovi team, con una decisione ufficiale attesa entro la fine di giugno. Diversi potenziali investitori sifatti avanti, soprattutto Michael Andretti, che sta tentando di convincere Liberty Media con un progetto che coinvolge anche General Motors in qualità di partner. Per rafforzare le sue possibilità di ottenere l’approvazione per l’ingresso in Formula 1, infatti, Andretti ha stretto un accordo con General Motors per introdurre il marchio Cadillac nella classe regina. Una proposta che non sembra aver totalmente convinto, perché Liberty Media preferirebbe un coinvolgimento diretto della casa automobilistica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maliduck : poi, se hai anche una figura dedicata a quello ancor meglio, zak brown è un businessman di successo e con lui sono… - SimonTheWatcher : 'Andrea, AIUTACI A CAPIRE'. Adesso ho capito perché Zak #Brown era solidale con #Binotto lo scorso inverno... #F1… - maliduck : Non Zak Brown che si trova disperato e corre da Stella ad aiutarlo perché si trova nella cacca e ha capito di aver… -

'La sensazione è che ci siano tre o quattro squadre molto serie e che presenteranno la candidatura - ha detto, CEO della McLaren . Con le giuste condizioni sarebbe bello vedere la griglia ...In realtà, come affermato dall'Amministratore Delegato, questo progetto aveva già posto le basi nella seconda metà della stagione 2022, ma non era stato messo in risalto per altri problemi ...Le parole di'Siamo orgogliosi di aver raggiunto la prestigiosa Triple Crown come costruttori - ha dichiarato, CEO della McLaren - e nel nostro 60° anno stiamo mettendo in luce l'...

F1, Zak Brown: "Mi piacerebbe vedere ampliata la griglia, ci sono tre o quattro candidature" OA Sport

Parlando agli investitori, la scorsa settimana Stefano Domenicali aveva parlato del possibile aumento della tassa d’ingresso per quelle nuove squadre che vogliono prendere parte al campionato di Formu ...Durante l'inverno si è parlato molto di come la Formula 1 stia cercando altre squadre da affiancare a quelle già presenti in griglia di partenza. La manifestazione di interesse più chiacchierata è sta ...