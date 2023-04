F1, Mondiale già anestetizzato dalla tirannia Verstappen-Red Bull? E se si introducessero i play-off come nella Nascar? (Di lunedì 17 aprile 2023) Qualche mese fa, su queste pagine, venne lanciata l’ipotesi che il continuo allargamento del calendario del Mondiale di Formula 1 possa essere propedeutico, in futuro, a una rivoluzione dei meccanismi che portano all’assegnazione del titolo iridato. nella fattispecie, si ragionava su un sistema mutuato dalla Nascar, il campionato dedicato alle stock car, popolarissimo negli Stati Uniti. Alla luce dell’andamento delle stagioni dell’ultimo decennio (e dei connotati che sta assumendo il 2023), verrebbe da dire che, per il bene della Formula 1, tale riforma sarebbe finanche auspicabile. Una provocazione? Sì. Però non fine a sé stessa, bensì atta a generare una riflessione su quali potrebbero essere pro e contro di un totale cambiamento di filosofia. Per chiarezza riepiloghiamo il “Sistema Nascar”. Si ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Qualche mese fa, su queste pagine, venne lanciata l’ipotesi che il continuo allargamento del calendario deldi Formula 1 possa essere propedeutico, in futuro, a una rivoluzione dei meccanismi che portano all’assegnazione del titolo iridato.fattispecie, si ragionava su un sistema mutuato, il campionato dedicato alle stock car, popolarissimo negli Stati Uniti. Alla luce dell’andamento delle stagioni dell’ultimo decennio (e dei connotati che sta assumendo il 2023), verrebbe da dire che, per il bene della Formula 1, tale riforma sarebbe finanche auspicabile. Una provocazione? Sì. Però non fine a sé stessa, bensì atta a generare una riflessione su quali potrebbero essere pro e contro di un totale cambiamento di filosofia. Per chiarezza riepiloghiamo il “Sistema”. Si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Casini: “Meloni che si scandalizzava per lo stato di emergenza durante una pandemia mondiale oggi lo dichiara per u… - MohicanoUrbano : @bnatyzzz Saremmo già nella terza guerra mondiale - anto_galli4 : RT @Limbolimbo18: Dopo il colpo di stato in Sudan è sempre più evidente che c'è già una guerra mondiale in atto. Nessuno è al sicuro. - Michelamikba1 : RT @Limbolimbo18: Dopo il colpo di stato in Sudan è sempre più evidente che c'è già una guerra mondiale in atto. Nessuno è al sicuro. - CavalloliberoZ : @_A_mors @GiorgiaMeloni Questa miserabile e la sua cricca ci porteranno alla terza guerra mondiale,e ci faranno div… -