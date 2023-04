F1, John Elkann annuncia: “Grandi cambiamenti a Maranello” (Di lunedì 17 aprile 2023) Una lunga lettera inviata agli azionisti di Exor, holding finanziaria controllata dalla famiglia Agnelli, da John Elkann, presidente della Ferrari. Tanta attenzione agli aspetti finanziari in una missiva che chiaramente si è concentrata su argomenti diversi, tenendo conto della complessa situazione in cui si trova la Juventus. Nella comunicazione ufficiale, Elkann ha espresso soddisfazione innanzitutto per i risultati economici ottenuti dal marchio del Cavallino Rampante: “La Ferrari chiuso l’anno con risultati record, tra cui un fatturato di 5,1 miliardi di euro (+19% rispetto all’anno precedente) e un EBITDA rettificato di 1,8 miliardi di euro (35% di margine)”, viene specificato nella nota. E sulla questione legata agli aspetti sportivi, non vi è alcuna considerazione circa gli scarsi risultati che la Rossa sta avendo in questo ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Una lunga lettera inviata agli azionisti di Exor, holding finanziaria controllata dalla famiglia Agnelli, da, presidente della Ferrari. Tanta attenzione agli aspetti finanziari in una missiva che chiaramente si è concentrata su argomenti diversi, tenendo conto della complessa situazione in cui si trova la Juventus. Nella comunicazione ufficiale,ha espresso soddisfazione innanzitutto per i risultati economici ottenuti dal marchio del Cavallino Rampante: “La Ferrari chiuso l’anno con risultati record, tra cui un fatturato di 5,1 miliardi di euro (+19% rispetto all’anno precedente) e un EBITDA rettificato di 1,8 miliardi di euro (35% di margine)”, viene specificato nella nota. E sulla questione legata agli aspetti sportivi, non vi è alcuna considerazione circa gli scarsi risultati che la Rossa sta avendo in questo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : John Elkann ha inviato la consueta lettera di aggiornamento agli azionisti di Exor ?? “Crescenti pressioni interne… - capuanogio : Cosa pensa John #Elkann delle vicende #Juventus in 3 punti della lettera agli azionisti #Exor: 1 - Il calcio è anc… - tuttosport : ?? John Elkann: 'La Juve nega ogni llecito'. La lettera agli azionisti ?? #Tuttosport #Elkann #Juve - juventus_zone24 : RT @GiovaAlbanese: Tutto il contenuto della lettera di John #Elkann agli azionisti #Exor nei punti in cui parla della #Juventus QUI ?? https… - SilviaPrato1 : RT @GiovaAlbanese: Tutto il contenuto della lettera di John #Elkann agli azionisti #Exor nei punti in cui parla della #Juventus QUI ?? https… -