F1, in vendita la Williams FW17 di Damon Hill (Di lunedì 17 aprile 2023) Una Williams FW 17 è in vendita da un concessionario privato a Modena , città dove è esposta anche un'altra Williams storica, ma non in vendita: la FW16 del 1994 di Ayrton Senna del museo 'Giacobazzi'... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 17 aprile 2023) UnaFW 17 è inda un concessionario privato a Modena , città dove è esposta anche un'altrastorica, ma non in: la FW16 del 1994 di Ayrton Senna del museo 'Giacobazzi'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laregione : C’è una Williams in vendita nella patria della Ferrari - corrierebologna : Modena, in vendita a 110mila euro la Williams guidata da Hill nel '95 - FormulaPassion : La Williams del 1995 è in vendita a Modena. Il prezzo? 110mila euro #F1 - Ansa_ER : F1: in vendita a Modena la Williams di Damon Hill del '95. Esposta in un concessionario, costa 110mila euro #ANSA - gazzettaparma : Modena, in vendita per 110mila euro la Williams Fw1 7 di Damon Hill (ma senza motore) -