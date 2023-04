Ey celebra l'eccellenza del Made in Italy (Di lunedì 17 aprile 2023) Resilienza, talento, competenze e digitale: sono queste le parole d'ordine dell'imprenditoria italiana emerse da un'indagine condotta da EY Private, nonché le caratteristiche che saranno al centro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Resilienza, talento, competenze e digitale: sono queste le parole d'ordine dell'imprenditoria italiana emerse da un'indagine condotta da EY Private, nonché le caratteristiche che saranno al centro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Ey celebra l'eccellenza del Made in Italy: Torna l'Imprenditore dell'anno, i 25 anni del premio in un libro - gigliolaclaudia : RT @Utopia_lab: Oggi @ilvenerdi di @repubblica celebra il #centenario di #Ambrosoli, un’azienda che rappresenta la #storia italiana del #mi… - PieroTatafiore : RT @Utopia_lab: Oggi @ilvenerdi di @repubblica celebra il #centenario di #Ambrosoli, un’azienda che rappresenta la #storia italiana del #mi… - Utopia_lab : Oggi @ilvenerdi di @repubblica celebra il #centenario di #Ambrosoli, un’azienda che rappresenta la #storia italiana… - PMartyrum : RT @acistampa: Oggi alle 18.30 si celebra la stazione quaresimale nella basilica di San Lorenzo in Lucina, una chiesa con una storia antica… -