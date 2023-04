Export armi agli Emirati Arabi Uniti. Il governo fa cadere il divieto

(Di lunedì 17 aprile 2023) Cade ildidinegli. Lo ha deciso ildi Giorgia Meloni, che ha dato attuazione a una decisione presa dal precedente esecutivo guidato da Mario Draghi. “Il 5 agosto 2021, il Consiglio dei ministri ha avuto conferma dall’allora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Parlamento, dopo un’indagine conoscitiva della Commissione affari esteri e comunitari della Camera, del fatto che l’impegno militare degliin Yemen era cessato. In seguito, lo scenario ha continuato a evolversi positivamente: da aprile 2022 le attività militari in Yemen sono rallentate e circoscritte e l’attività diplomatica ha avuto una importante ...

Il governo Meloni conferma che non è più vietata l'esportazione dinegli Emirati Arabi Uniti. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri che, come spiega il comunicato di Palazzo Chigi, "dopo aver ......di vedere incrinarsi il sostegno europeo proprio dal Paese ai suoi confini da cui transitano, ... "Dobbiamo trovare il modo per garantire questo ri -o fornire compensazioni", richiamava la ...Qin, il funzionario di Pechino di più alto livello a fare una dichiarazione così esplicita sulla vendita dialla Russia, ha aggiunto che la Cina regolerà anche l'di beni con duplice uso ...

È la conferma di una nuova pagina nei rapporti bilaterali, ribadita dalle recente visite di Meloni e Crosetto Cade il divieto di export di armi negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha deciso il governo di ...