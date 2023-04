Expo 2030, i commissari arrivano a Roma: l’Italia deve vincere la concorrenza dell’Arabia Saudita (Di lunedì 17 aprile 2023) Stasera arriveranno all’Aeroporto Internazionale di Fiumicino i famosi ispettori dell’Expo 2030, che dovranno valutare se l’Italia è idonea o meno per ospitare la famosa Esposizione Universale (mai svoltasi nella Capitale). Il nostro Paese giocherà con il pieno sostegno dell’Unione Europea, in un programma di visite che però – almeno sulla carta – sembra coprire le criticità che attualmente sta vivendo la Capitale. Infatti, gli ispettori saranno fatti girare tra il Centro Storico e Tor Vergata (dove si dovrebbe svolgere l’Esposizione Universale), senza però passare da quelle periferie in balia del degrado, la criminalità e soprattutto l’emergenza rifiuti. Cosa vedranno realmente gli ispettori dell’Expo 2030 a Roma? Il giro programmato per gli ispettori, viene fuori da un’inattesa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Stasera arriveranno all’Aeroporto Internazionale di Fiumicino i famosi ispettori dell’, che dovranno valutare seè idonea o meno per ospitare la famosa Esposizione Universale (mai svoltasi nella Capitale). Il nostro Paese giocherà con il pieno sostegno dell’Unione Europea, in un programma di visite che però – almeno sulla carta – sembra coprire le criticità che attualmente sta vivendo la Capitale. Infatti, gli ispettori saranno fatti girare tra il Centro Storico e Tor Vergata (dove si dovrebbe svolgere l’Esposizione Universale), senza però passare da quelle periferie in balia del degrado, la criminalità e soprattutto l’emergenza rifiuti. Cosa vedranno realmente gli ispettori dell’? Il giro programmato per gli ispettori, viene fuori da un’inattesa ...

