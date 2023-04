Exor | in 2022 utile consolidato per 4 | 23 mld | proposto dividendo da 0 | 44 euro**

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... edognecchi : RT @Massimi67339505: #Exor riceverà nel corso del 2023 circa 815 milioni (cash) di euro di 'SOLO' dividendi dalle società quotate #Stellant… - DivinCodino1010 : RT @Massimi67339505: #Exor riceverà nel corso del 2023 circa 815 milioni (cash) di euro di 'SOLO' dividendi dalle società quotate #Stellant… - CorradoTrovato3 : RT @Massimi67339505: #Exor riceverà nel corso del 2023 circa 815 milioni (cash) di euro di 'SOLO' dividendi dalle società quotate #Stellant… - Jampix : RT @Massimi67339505: #Exor riceverà nel corso del 2023 circa 815 milioni (cash) di euro di 'SOLO' dividendi dalle società quotate #Stellant… - Chicca141002 : RT @Massimi67339505: #Exor riceverà nel corso del 2023 circa 815 milioni (cash) di euro di 'SOLO' dividendi dalle società quotate #Stellant… -

...in maniera contraria rispetto a tre punti emersi nel corso dell'assemblea del 14 aprileche ... che si occupa anche dei compiti relative alle nomine degli amministratori, e presidente e CEO di...... la holding olandese controllata dalla famiglia Agnelli attraverso. Le due realtà , che già ...nuovi progetti che saranno finanziati a seguito del protocollo d'intesa risalente alla fine del, ...... on the first day of theParis auto show on October 17,. (Photo by Eric PIERMONT / AFP) A ... la holding della Famiglia Agnelli, che controlla, Stellantis, Ferrari, Iveco, Cnh, la ...

**Exor: in 2022 utile consolidato per 4,23 mld, proposto dividendo ... Il Tirreno

L’assemblea degli azionisti della Ferrari ha approvato con il 99,99% dei voti a favore il bilancio 2022 e con il 99,97% la distribuzione del dividendo di 1,810 euro per azione ordinaria, con un increm ...L’assemblea degli azionisti della Ferrari ha approvato con il 99,99% dei voti a favore il bilancio 2022 e con il 99,97% la distribuzione del dividendo di 1,810 euro per azione ordinaria, con un increm ...