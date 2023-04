Ex allieva di Amici sbarca su OnlyFans: ecco di chi si tratta (Di lunedì 17 aprile 2023) Non sono pochi gli ex allievi di Amici che possiedono un canale sulla piattaforma OnlyFans, eravamo già a conoscenza del profilo di Javier Rojas, l’ex vincitore di Amici 19, e quello di Cristiano La Bozzetta, un altro ex alunno della maestra Alessandra Celentano, ma stavolta si tratta di una cantante della quindicesima edizione del talent show di Maria De Filippi: stiamo parlando di Federica Carta. Amici di Maria De Filippi, Federica Carta spiega perché ha aperto il profilo su OF Dopo essersi classificata terza ad Amici 16, Federica Carta ha continuato a coltivare la sua passione per la musica ed ha avuto modo di collaborare con i big del settore, in particolare la cantante ha inciso un brano – dal titolo “Irraggiungibile” – in collaborazione con il rapper Shade. Visto il grande ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 aprile 2023) Non sono pochi gli ex allievi diche possiedono un canale sulla piattaforma, eravamo già a conoscenza del profilo di Javier Rojas, l’ex vincitore di19, e quello di Cristiano La Bozzetta, un altro ex alunno della maestra Alessandra Celentano, ma stavolta sidi una cantante della quindicesima edizione del talent show di Maria De Filippi: stiamo parlando di Federica Carta.di Maria De Filippi, Federica Carta spiega perché ha aperto il profilo su OF Dopo essersi classificata terza ad16, Federica Carta ha continuato a coltivare la sua passione per la musica ed ha avuto modo di collaborare con i big del settore, in particolare la cantante ha inciso un brano – dal titolo “Irraggiungibile” – in collaborazione con il rapper Shade. Visto il grande ...

