“Evviva | sono loro” Luca Onestini e Ivana Mrazova | i fan volevano vedere solo questo

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 17 aprile 2023) Hanno fatto sognare sin dal primo istante in cui siincontrati. Era il 2017 e galeotto fu lo spiatissimo appartamento di Cinecittà. Dopo la forzata quanto romantica convivenzastati fidanzati tre anni, dopo la fine dipesa da problemi esterni. Ritorno di fiamma dopo il GF Vip 7? La fine dellaseguita e acclamata storia d’amore non è dipesa dall’affievolirsi del sentimento o da un tradimento., come svelato al GF Vip 7, all’inizio del lockdown è andata in Repubblica Ceca per la morte del padre. Il dolore, e la lontananza, l’avevano messa in crisi con. Ma adesso?e ...