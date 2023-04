Eventi estivi ad Ardea: un incontro con le associazioni del territorio (Di lunedì 17 aprile 2023) Ardea – Programmazione ed organizzazione in vista dell’estate: è questo l’obiettivo dell’incontro che si terrà mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 16.00, nell’Aula Consiliare “Sandro Pertini” di Ardea. All’incontro, promosso dall’Assessorato ai Servizi alla Persona, guidato dall’Assessore Simone Centore, sono invitate a partecipare tutte le associazioni del territorio con i loro rappresentanti al fine di iniziare a predisporre una programmazione in vista dei prossimi Eventi dell’Estate. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te– Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardeailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 aprile 2023)– Programmazione ed organizzazione in vista dell’estate: è questo l’obiettivo dell’che si terrà mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 16.00, nell’Aula Consiliare “Sandro Pertini” di. All’, promosso dall’Assessorato ai Servizi alla Persona, guidato dall’Assessore Simone Centore, sono invitate a partecipare tutte ledelcon i loro rappresentanti al fine di iniziare a predisporre una programmazione in vista dei prossimidell’Estate. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te– Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

