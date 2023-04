Evasione fiscale, così il Pos scoverà i furbetti. E’ scritto nel Def del governo (Di lunedì 17 aprile 2023) La guerra del governo Meloni al Pos e ai pagamenti elettronici, dopo un aprima fase ‘propagandista’, sembra giunta al termine. È anzi in arrivo un ruolo tutto nuovo per il Pos, che può divenire uno strumento utile per far emergere l’Evasione. A ipotizzarlo all’interno del Def è proprio il governo, in particolare nel capitolo che l’Esecutivo di turno dedica al contrasto all’Evasione. Fisco elettronico e incrocio dei dati In attuazione agli obiettivi stabiliti nel PNRR, nel documento viene ricordato che nel corso del 2022 è stata anticipata l’applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, già previste a decorrere dal 1°gennaio 2023 dal governo Draghi. Dunque niente cancellazione degli obblighi con riferimento alle transazioni di modesto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) La guerra delMeloni al Pos e ai pagamenti elettronici, dopo un aprima fase ‘propagandista’, sembra giunta al termine. È anzi in arrivo un ruolo tutto nuovo per il Pos, che può divenire uno strumento utile per far emergere l’. A ipotizzarlo all’interno del Def è proprio il, in particolare nel capitolo che l’Esecutivo di turno dedica al contrasto all’. Fisco elettronico e incrocio dei dati In attuazione agli obiettivi stabiliti nel PNRR, nel documento viene ricordato che nel corso del 2022 è stata anticipata l’applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, già previste a decorrere dal 1°gennaio 2023 dalDraghi. Dunque niente cancellazione degli obblighi con riferimento alle transazioni di modesto ...

