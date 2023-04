Eva Mendes spiega perché non compare quasi mai al fianco del marito Ryan Gosling

(Di lunedì 17 aprile 2023) Evae ilRyalnon compaiono spesso insieme nelle occasioni pubbliche, il che ha sempre incuriosito i fan. Con l’uscita del trailer virale del film Barbie con Margot Robbie e, la relazione dell’attrice con il partner di lunga data è tornata a essere oggetto di conversazione. La coppia si è conosciuta dieci anni fa sul set di Come un tuono, ed è immediatamente scattato qualcosa tra loro. Non molto tempo fa,ha pubblicato sul suo account Instagram una foto e un breve filmato che li ritraggono insieme durante le riprese del film. Nella caption dell’immagine ha scritto, eloquentemente: “La magia esiste. Non ci siamo incontrati. È iniziata molto prima, però un po’ di quella magia è stata catturata da questa telecamera”. Un fan ha commentato il post ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... barmediterranea : appena scoperto che ryan gosling è sposato con eva mendes????¿¿¿??? -

Crocodile' (nell'originale la voce è del canadese Shawn) e un brano mandato ad Amadeus per Sanremo (che non è stato scelto). 'Adamo edè l'inizio di nuove cose', dice. E promette un duetto ...... Sam('American Beauty') racconta il devastante crollo di una relazione. Magistrali le ... Diabolik edKant cadono nel piano di Ginko. (SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310) Cast Away L'...Ma non è l'unico colpo, Diabolik, con la sua complice e amanteKant, s'impossessa anche del ... e per cui DiCaprio fu nominato agli Oscar®; il dramma coniugale diretto da Sam...

Eva Mendes: «Perché non mi vedrete con Ryan Gosling sui red carpet di “Barbie”» AMICA - La rivista moda donna

Camila Cabello Shawn Mendes, i due cantanti sono stati paparazzati insieme al Coachella 2023 nel bel mezzo di un passionale bacio ...Eva Mendes spiega perché non appare quasi mai in pubblico insieme a Ryan Gosling. E non lo farà neanche per i red carpet di "Barbie". Il video di Amica.it ...