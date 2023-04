Eurovision Song Contest 2023, Mahmood ospite della finale: «Felice di tornare» (Di lunedì 17 aprile 2023) Mahmood sarà sul palco della serata finale di Eurovision Song Contest 2023, in diretta su Rai1 sabato 13 maggio alle 20.40. Su invito della BBC, l’artista è il primo italiano a essere inviato a esibirsi fuori concorso in un’edizione di ESC all’estero. E il prossimo ESC, in cui sarà Marco Mengoni con Due vite a rappresentare il nostro Paese – parlerà molto italiano. Saranno, infatti, ben quatto (quasi il 10% del totale), gli artisti del Belpaese che prenderanno parte alla manifestazione. Oltre a Mengoni, portabandiera con una versione unica e riarrangiata del brano sanremese, e Mahmood, ci saranno altri due nomi tutti italiani. Si tratta della savonese Alessandra, in gara per la Norvegia, e dei pistoiesi Piqued ... Leggi su funweek (Di lunedì 17 aprile 2023)sarà sul palcoseratadi, in diretta su Rai1 sabato 13 maggio alle 20.40. Su invitoBBC, l’artista è il primo italiano a essere inviato a esibirsi fuori concorso in un’edizione di ESC all’estero. E il prossimo ESC, in cui sarà Marco Mengoni con Due vite a rappresentare il nostro Paese – parlerà molto italiano. Saranno, infatti, ben quatto (quasi il 10% del totale), gli artisti del Belpaese che prenderanno parte alla manifestazione. Oltre a Mengoni, portabandiera con una versione unica e riarrangiata del brano sanremese, e, ci saranno altri due nomi tutti italiani. Si trattasavonese Alessandra, in gara per la Norvegia, e dei pistoiesi Piqued ...

