Eurovision Song Contest 2023, Mahmood ospite della finale del 13 maggio

Mahmood sarà l'ospite della finale dell'Eurovision Song Contest 2023: è il primo italiano ad avere questo invito in un'edizione estera. Mahmood farà il suo ritorno all'Eurovision Song Contest nel 2023, ma questa volta non come concorrente, bensì come ospite d'onore. Il famoso cantante italiano è stato infatti invitato ad esibirsi durante la finale della celebre kermesse europea, che andrà in onda il prossimo 13 maggio. Questo rappresenta un importante traguardo per il rapper, in quanto è la prima volta che un artista italiano riceve una tale offerta per una edizione estera

