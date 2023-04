Eurovision 2023 | Mahmood sarà ospite alla finale del festival | la prima volta per un artista italiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tra gli ospiti speciali delladell’Song ContestLiverpool Arena cianche. L’è stato chiamato dBbc ed è lache un cantanteviene invitato a esibirsi fuori concorso in un’edizione delall’estero.si è detto molto felice di tornare su quel palco. «Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come. È un grande onore per me. Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo», ha dichiarato. Si tratta della sua terza partecipazione all’. Lanel 2019 quando, grazie...

Si tratta della sua terza partecipazione all'. La prima nel 2019 quando, grazie alla vittoria di Sanremo con Soldi , ha rappresentato l'Italia a Tel Aviv. La seconda è stata l'anno scorso a ...Mahmood farà il suo ritorno all'Song Contest nel, ma questa volta non come concorrente, bensì come ospite d'onore. Il famoso cantante italiano è stato infatti invitato ad esibirsi durante la finale della celebre ...L'è un trionfo per la nostra Italia: oltre a Marco Mengoni ci sarà anche Mahmood come ospite del ...

L'Eurovision Song Contest 2023 parla italiano. Con l'invito a Mahmood, chiamato da Bbc a esibirsi come ospite nella serata finale alla Liverpool Arena, il 13 maggio, sono ben 4, quasi il 10% del total ...Roma, 17 aprile 2023 – A meno di un mese dalla finale di Amici – spostata a domenica 14 maggio per non sovrapporsi all’Eurovision 2023 – le scommesse sono alle stelle e fioccano i pronostici sui ...