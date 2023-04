Eurovision 2023, Mahmood ospite nella serata finale (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - L'edizione 2023 di Eurovision Song Contest parla italiano. Con l'invito a Mahmood, chiamato da BBC a esibirsi come ospite nella serata finale sul palco della Liverpool Arena, sono ben 4, quasi il 10 per cento del totale, gli artisti italiani che prenderanno parte all'edizione di quest'anno. Mahmood è alla sua terza presenza a Eurovision: ha rappresentato l'Italia a Tel Aviv 2019 dopo la vittoria a Sanremo con il brano 'Soldi', e ha fatto il bis lo scorso anno a Torino insieme a Blanco, dopo l'affermazione a Sanremo 2022 con 'Brividi'. È la prima volta che un cantante italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un'edizione di Eurovision che si svolge all'estero. “Sono molto felice di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - L'edizionediSong Contest parla italiano. Con l'invito a, chiamato da BBC a esibirsi comesul palco della Liverpool Arena, sono ben 4, quasi il 10 per cento del totale, gli artisti italiani che prenderanno parte all'edizione di quest'anno.è alla sua terza presenza a: ha rappresentato l'Italia a Tel Aviv 2019 dopo la vittoria a Sanremo con il brano 'Soldi', e ha fatto il bis lo scorso anno a Torino insieme a Blanco, dopo l'affermazione a Sanremo 2022 con 'Brividi'. È la prima volta che un cantante italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un'edizione diche si svolge all'estero. “Sono molto felice di ...

